Tommy Haas est en colère, et il y a de quoi.

Alors que le président des États‐Unis, Joe Biden, a lui‐même reconnu que la pandémie de Covid‐19 était derrière nous, le pays de l’Oncle Sam conti­nuera malgré tout d’in­ter­dire sur son sol tous les non‐vaccinés étran­gers jusqu’au 11 mai 2023.

Une déci­sion assez injuste et incom­pré­hen­sible et qui empêche le numéro 1 mondial Novak Djokovic de parti­ciper aux fameux Masters 1000 d’Indian Wells et de Miami prévus au mois de mars.

Interrogé par nos confrères de Tennis 365, Tommy Haas, direc­teur du tournoi cali­for­nien et qui va tout tenter pour faire venir l’homme aux 22 tour­nois du Grand Chelem, a comme beau­coup du mal à comprendre la logique de son gouvernement.

« Évidemment, le seul problème est qu’il ne peut toujours pas venir aux États‐Unis, car ils sont censés lever ces mandats à la mi‐avril (le 11 mai en réalité, ndlr). Ce serait bien de voir si nous pour­rions les lever un peu plus tôt et faire venir Novak Djokovic pour jouer à Indian Wells et Miami. Je pense qu’il veut jouer, donc nous devrions lui donner la chance. J’espère que nous pour­rons l’avoir là‐bas avec nous. Je veux dire, ce serait une honte à mes yeux s’il ne venait pas à ces événe­ments, ou s’il n’était pas auto­risé à venir. »