Ce sera donc la première fois que le numéro 1 mondial va affronter Carlos Alcaraz. Novak sait qu’il va devenir être au top niveau d’au­tant que Carlitos va être plus que soutenu par le public. Placide et très heureux de sa perfor­mance face à Hurkacz, le Serbe qui ne connais­sait pas son adver­saire en confé­rence de presse n’a pas tari d’éloges concer­nant le nouveau prodige du tennis espagnol.

« Il a beau­coup de choses spéciales dans son jeu. Il bat de nombreux records et aujourd’hui on n’a pas l’ha­bi­tude de voir un adoles­cent atteindre le top 10. La progres­sion qu’il a eu ces six derniers mois a été incroyable. En dehors des courts, c’est une personne très gentille. J’adore le regarder jouer et c’est fantas­tique pour notre sport que nous ayons un si jeune joueur et qu’il joue si bien. En plus d’être un excellent joueur de tennis, c’est une personne très gentille et agréable, il a tout pour plaire ».