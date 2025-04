Issue des quali­fi­ca­tions, Harold Mayot pour­suit son bout de chemin sur le Masters 1000 de Madrid, après avoir battu Corentin Moutet sur abandon (6−3, 4–2). Dans un entre­tien accordé à L’Équipe, le 160e joueur mondial est revenu sur le manque de soutien du public fran­çais pour les trico­lores dans les tournois.

« Les gens aiment beau­coup voir les Français perdre. C’est leur kif ! C’est ce qui est dommage en France, il y a plein de joueurs, on devrait tous se pousser vers le haut. Moi, j’ai été numéro 1 mondial juniors et je n’ai pas réussi à percer comme le font les autres. Est‐ce que ça fait de moi un mauvais mec ? Un bran­leur, comme je le lis parfois ? Non, ça fait juste de moi quel­qu’un qui essaie, qui n’a sûre­ment pas les mêmes capa­cités que les autres, mais qui fait de son mieux. C’est très fran­çais de criti­quer tout le temps, à tout‐va. Les gens qui ne connaissent sûre­ment pas grand‐chose, il faut les comprendre aussi, ça fait long­temps qu’ils attendent un mec qui gagne un Grand Chelem. Je ne juge pas, mais c’est assez petit. J’essaie de faire mon truc. J’ai 23 ans, je n’ai plus autant d’at­tentes que quand j’en avais 18, où les gens m’at­ten­daient. Je travaille un maximum, j’es­saie de kiffer ce que je vis. Si je finis ma carrière en étant 110e, mais que par contre j’ai tout mis en place pour y arriver, je serai fier de moi et c’est ça qui est important. »