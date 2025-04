Matteo Arnaldi a encore un peu de mal à réaliser.

Alors qu’il vient de s’of­frir son idole, Novak Djokovic, au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid après une pres­ta­tion de très haut niveau, Matteo Arnaldi, inter­rogé sur le court quelques minutes après la rencontre, a d’abord fait preuve d’hu­mour et d’un peu de gros­siè­reté avant de livrer son sentiment.

« Au début, j’es­sayais simple­ment de ne pas me chier dessus, pour être honnête. C’est mon idole. Il l’a toujours été. J’étais juste content de pouvoir l’af­fronter, car je ne l’avais jamais affronté, je ne me suis entraîné qu’une fois avec lui. Le jouer à un tel niveau était déjà une victoire pour moi. Il n’est pas au meilleur de sa forme actuel­le­ment. Je suis venu sur le court pour essayer de jouer mon meilleur tennis et de gagner. Là, je ne sais même pas quoi dire. »