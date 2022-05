Bien que battu par Carlos Alcaraz en quarts de finale du Masters 1000 de Madrid après un match plutôt étrange dans sa physio­nomie, Rafael Nadal était globa­le­ment satis­fait de sa pres­ta­tion depuis son arrivée à Madrid malgré des condi­tions loin d’être idéales pour lui.

« Revenir sur ce tournoi n’était pas l’idéal car ce sont les condi­tions les plus diffé­rentes de Roland Garros que nous ayons sur la saison de terre battue. Je voulais revenir sur le tournoi d’Estoril (la semaine avant Madrid, ndlr) car c’est au niveau de la mer, mais je n’étais pas prêt et je ne voulais pas prendre le risque. Il faut que je sois plus dyna­mique, plus rapide, que je frappe avec plus de profon­deur. J’ai le bon état d’es­prit. Je dois accepter quel est mon objectif prin­cipal. Je ne parlerai pas de mon pied aujourd’hui. Je vais parler de tennis. Il faut être plus rapide, mieux réagir et mieux lire le jeu. »