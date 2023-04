Comme Quentin Halys qui s’est égale­ment qualifié pour sa première demi‐finale sur le circuit prin­cipal à Estoril, Alexandre Muller fait partie de ces joueurs qui n’ont pas encore atteint leur plein poten­tiel. Il n’est donc pas éton­nant de le voir réaliser le meilleure début de saison de carrière à 26 ans.

À l’issue de sa très belle victoire face à Lorenzo Musetti ce vendredi, celui qui est au moins assuré d’être 103e mondial ce lundi s’est confié à nos confrères de L’Équipe concer­nant notam­ment le fameux top 100.

« C’est sûr que ça me fait du bien de voir que je peux riva­liser sur les tour­nois ATP. Cela me donne confiance. Oui, le top 100 se rapproche. Mais ce n’est qu’une étape, même si on aime bien en parler beau­coup en France. Ce que je veux, c’est m’y installer. Car être pour de bon dans le top 100, ça change la vie. Cela veut dire rentrer direc­te­ment dans les tableaux des Grands Chelem, avoir accès à plus de tour­nois. Et il faut le recon­naître, les tour­nois ATP sont quand même de beaux tournois. »