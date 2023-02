Battu il y a deux semaines par Jannik Sinner en demi‐finales à Montpellier, Arthur Fils s’était préparé pour une revanche à Marseille en huitièmes. La réac­tion du joueur de 18 ans suite au forfait de l’Italien, malade, en dit long sur sa menta­lité de compétiteur.

« Je suis un peu déçu, forcé­ment. Je m’at­ten­dais à prendre un peu ma revanche, à avoir un grand match à jouer. Il y a un peu de décep­tion, mais j’ai un quart à jouer vendredi. Je me concentre dessus. J’espère qu’il se réta­blira bien, a déclaré le Français qui s’est vite tourné vers son quart de vendredi contre Stan Wawrinka. Comment je l’aborde ? peu pareil que contre Sinner. Ce sont deux grands joueurs. Wawrinka a gagné des Grands Chelems en plus. Je vais rentrer sur le terrain en ayant envie de gagner. Je vais voir comment aborder le match avec mon coach, voir comment ça se passe. Je vais me donner à fond. »