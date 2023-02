Auteur d’une bonne prépa­ra­tion, Andy Murray réalise un début d’année convain­cant. Après sa quali­fi­ca­tion pour les demi‐finales à Doha, grâce à une victoire sur le Français Alexandre Muller (4−6, 6–1, 6–2), le Britannique de 35 ans a révélé ses grandes ambi­tions pour sa fin de carrière.

« Je veux gagner plusieurs titres. J’adorerais en gagner un, évidem­ment, mais mes objec­tifs sont plus impor­tants. Je me mets en posi­tion de le faire main­te­nant, il me reste deux matchs ici, même si avec les joueurs qui restent dans le tournoi, ça ne va pas être facile. Ces dernières semaines sont un pas dans la bonne direc­tion, et si je continue à jouer et à concourir comme ça, je sais que j’au­rais non seule­ment une chance de remporter un titre, mais plusieurs chances de le faire à ce stade de ma carrière. »

Sir Andy Murray affron­tera Jiri Lehecka pour une place en finale, où il retrou­ve­rait alors le vain­queur du choc entre Daniil Medvedev et Felix Auger‐Aliassime.