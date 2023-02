Soirée parfaite pour le tennis trico­lore à Marseille.

Auteur d’une perfor­mance remar­quable contre Alex de Minaur (6−2, 6–4, en 1h41), Benjamin Bonzi rejoint en demi‐finales son jeune compa­triote Arthur Fils, tombeur de Stan Wawrinka en deux sets égale­ment.

Bonzi et De Minaur s’était affrontés trois fois sur le circuit, pour trois victoires de ce dernier dont la dernière en date au 3e tour de l’Open d’Australie le 21 janvier dernier (7−6, 6–2, 6–1).

Cette fois, le Français a pris sa revanche et de quelle manière. Agressif et plus tran­chant que par le passé, il a démontré toute sa progres­sion ce vendredi soir. Dominateur dans le premier set, il a renversé la deuxième manche grâce à un mental d’acier et un jeu offensif.

Le duel entre Arthur Fils et Benjamin Bonzi s’an­nonce explosif samedi. L’autre demie oppo­sera Hubert Hurkacz à Alexander Bublik.