Depuis le début du tournoi, on avait perçu le fait que l’Alsacien était en rythme, rapide, et surtout très très effi­cace à la volée. Et même si les condi­tions favo­risent son jeu, Pierre‐Hugues a été tactique et appliqué aujourd’hui face à un Tsitsipas un peu lent. Au final après avoir perdu la 1er manche, P2H a presque déroulé pour signer la plus belle victoire puisque de sa carrière, la première fois face à un Top 5 : 6–7 (8), 6–4, 6–2. Vu le niveau de l’Alsacien, il peut main­te­nant viser tout simple­ment le titre, il y aura au moins un trico­lore en finale puis­qu’il va jouer le vain­queur du duel Humbert‐Rinderknech, c’est presque une habi­tude à l’Open 13.