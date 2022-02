La plupart des fina­listes des tour­nois de la semaine dernière ont décidé de prendre du repos. Pas Andrey Rublev, titré à Marseille en simple mais aussi en double, qui va enchaîner dès mardi à Dubaï contre Daniel Evans. Le Russe décide de serrer les dents mais ne comprend pas la program­ma­tion de l’ATP et l’a bien fait savoir.

« Qu’est‐ce que je suis censé faire ? C’est le calen­drier. Ce que je ne comprends pas, c’est qu’à Doha, le tournoi s’est terminé le samedi et le double le vendredi, alors que c’est un vol de 30 minutes pour Dubaï. Ici, sur un autre conti­nent, le simple et le double se terminent le dimanche. L’ATP : super program­ma­tion ! En plus, le tournoi à Dubaï se termine dès le samedi donc je ne peux pas commencer le mercredi, je dois jouer dès mardi. L’ATP ! Dans quel autre tournoi le simple et le double se terminent le dimanche ? Le double se termine toujours un jour avant le simple norma­le­ment », a pesté le 7e joueur mondial, qui va enchaîner une troi­sième semaine de compé­ti­tion consécutive.