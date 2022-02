Rafael Nadal est diffi­cile à suivre sur le cas de son grand rival, Novak Djokovic.

En confé­rence de presse à Acapulco, il a éton­nam­ment plaidé en faveur du Serbe, qu’il espère retrouver à Roland‐Garros puis à Wimbledon et à l’US Open.

« Qu’il soit vacciné ou non, la bonne chose serait que Novak Djokovic puisse rejouer les Grands Chelems. Si Novak peut jouer les Grands Chelems sans être vacciné, c’est une bonne chose. Cela affec­tera sa propre histoire s’il peut jouer ou non. Je ne sais pas si cela affec­tera les Grands Chelems… Chacun prend ses propres déci­sions et doit vivre avec », a estimé Rafa.