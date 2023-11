La joie d’Ugo Humbert après sa victoire en finale du Moselle Open samedi en disait long. Le natif de Metz a remporté à domi­cile le plus symbo­lique de ses quatre titres en carrière, qui lui permet d’ailleurs d’in­té­grer le top 20 pour la première fois.

Win in your home­town ✅

Break into the top 20 ✅

Become French no.1 ✅



WHAT A WEEK ! @HumbertUgo pic.twitter.com/uLUCjj0JUd — Tennis TV (@TennisTV) November 11, 2023

Ugo a exprimé ses émotions dans des propos rapportés par L’Equipe.

« À la maison, c’est telle­ment spécial… C’est juste dingue. Plus fort qu’à Halle. À la fin, les émotions étaient incroyables. Je me suis vu quand j’étais petit venir regarder les matches tous les soirs après l’école. J’ai vécu des moments forts dans ma carrière, mais celui‐là fait partie du top 3. C’est peut‐être le plus beau, parce que c’est un rêve de gosse. Il me tient telle­ment à coeur. Je devais avoir 5–6 ans quand je suis venu pour la première fois. C’est possible que j’ai vu la première édition (en 2003, il avait 5 ans) ! J’ai vu quasi­ment toutes les finales. J’étais passionné, j’avais envie de voir tous les meilleurs. Ça m’a inspiré. Je savais que c’était ça que j’avais envie de faire. Je me souviens d’avoir vu Djokovic gagner (en 2006). Et Jo (Tsonga, vain­queur en 2011, 2012, 2015 et 2019), mon idole de jeunesse. C’est dingue d’avoir mon nom au palmarès. »