Alors qu’il semblait se diriger vers un forfait après avoir stoppé ses entraî­ne­ments de vendredi et samedi avec Alexander Zverev et Carlos Alcaraz, Stefanos Tsitsipas va fina­le­ment tenter sa chance contre Jannik Sinner dimanche à 14h30, pour le premier match du Masters 2023.

Le jour­na­liste d’Eurosport Italie, Simone Eterno, révèle en effet que le Grec, touché au dos et non pas au coude, aurait obtenu le feu vert des médecins.

Reste à savoir dans quel état physique Tsitsipas se présen­tera sur le court pour son premier match de poule.

Tsitsipas, che si è sotto­posto oggi a esami per un problema alla schiena (non gomito), ha il via libera dai medici per giocare.



A meno di altri impre­visti nella notte, domani con Sinner in campo ci sarà il greco