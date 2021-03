Si les absences notables de Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer ou encore Dominic Thiem contra­rient les fans de tennis en général, les autres joueurs voient ce Masters 1000 de Miami comme une grande oppor­tu­nité. C’est notam­ment le cas de Roberto Bautista Agut, qui ne se réjouit pas de ces diffé­rents forfaits mais presque…

« Ils ne sont pas là tous les trois et Thiem non plus, il y a donc quatre victimes impor­tantes. Il est clair que le niveau dans le tennis aujourd’hui est très égal. N’importe quel rival peut vous battre si vous n’êtes pas bien, mais a priori, que ces quatre joueurs ne soient pas dans le tournoi, c’est une bonne chose pour ceux d’entre nous qui allons le jouer », a assumé l’Espagnol dans une inter­view accordée à AS.