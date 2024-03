Lors de son passage en confé­rence de presse après sa victoire face à son compa­triote Carballes Baena pour son entrée en lice sur le Masters 1000 de Miami, Carlos Alcaraz a reconnu qu’il avait eu du mal à s’adapter aux condi­tions humides en Floride et forcé­ment très diffé­rentes de celles rencon­trées à Indian Wells.

Et avant d’af­fronter Gaël Monfils, qui a déjà deux matchs dans les jambes, dans la nuit de lundi à mardi au troi­sième tour (pas avant 00h, heure fran­çaise), cela pour­rait être un incon­vé­nient pour le 2e joueur mondial et donc une oppor­tu­nité pour le Français.

« Avec l’hu­mi­dité, les courts, les balles, tout l’en­vi­ron­ne­ment, c’est diffi­cile d’adapter mon jeu à ces condi­tions. Physiquement, c’est vrai­ment dur pour moi. À Indian Wells, le rebond était beau­coup plus élevé. Le court est proba­ble­ment plus rapide, mais la balle avance plus lente­ment. C’est diffé­rent. Les balles deviennent plus grosses après un seul jeu. C’est fou. Les nouvelles balles vont très vite, puis après un jeu très lente­ment. C’était diffi­cile de s’adapter de cette façon. »