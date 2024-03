Si Carlos Alcaraz et Gaël Monfils étaient bien les seuls stars sur le court ce lundi soir, à l’oc­ca­sion du troi­sième tour du Masters 1000 de Miami, dans un match remporté haut la main par l’Espagnol, il y a avait égale­ment du beau monde en tribunes.

En effet, l’an­cien 3e mondial, Juan Martin del Potro, le foot­bal­leur brési­lien Neymar ou encore le basket­teur améri­cain Jimmy Butler étaient tous présents pour assister à ce choc des géné­ra­tions en Floride.

Et lors­qu’on lui a demandé en confé­rence de presse si cela lui faisait quelque chose d’évo­luer devant ces person­na­lités mondia­le­ment connues, le 2e joueur mondial n’a pas caché une certaine forme de motivation.

« Un peu, je ne vais pas mentir. Les voir regarder mon jeu, c’est évidem­ment une moti­va­tion pour moi. J’essaie d’élever le niveau et de faire en sorte qu’ils prennent du plaisir devant mon match. C’est ce à quoi je pensais, mais je devais évidem­ment me concen­trer sur le match. Je devais apporter mon propre tennis au match, et je pense que je l’ai assez bien fait. J’espère qu’ils ont apprécié. »