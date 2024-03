6–1, 6–0, en 47 petites minutes. Grigor Dimitrov n’a pas traîné contre le 56e mondial Yannick Hanfmann au troi­sième tour du Masters 1000 de Miami. Un match bien diffé­rent du précé­dent où il est passé proche de l’éli­mi­na­tion, lors­qu’il était mené 2–5 par Alejandro Tabilo dans le tie‐break du deuxième set.

« Plus vous passez de temps sur le court, plus vous comprenez le sport. Lorsque vous gagnez des match très serrés, vous gagnez en confiance et en assu­rance pour ces situa­tions. Je suis de plus en plus constant dans ces moments de pres­sion, mon cœur ne s’emballe plus autant qu’a­vant, mais en même temps, j’es­saie de m’amuser sur le terrain (…) S’améliorer, c’est ce qui m’ob­sède le plus en ce moment », a déclaré le Bulgare, qui pense peut‐être jouer le meilleur tennis de sa carrière.