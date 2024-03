Qualifié pour le troi­sième tour du Masters 1000 de Miami où il affron­tera l(Australien Jordan Thompson ce samedi soir (pas avant 22h, heure fran­çaise), Gaël Monfils s’est arrêté chez nos confrères de L’Équipe pour répondre à quelques questions.

Notamment inter­rogé sur la qualité de son service lors de sa victoire face à Dusan Lajovic au premier tour (11 aces pour seule­ment neuf points perdus sur sa mise en jeu), l’ac­tuel 47e mondial n’a pas caché qu’il bossait énor­mé­ment ce coup.

« Mais je le bosse ! Par rapport au moment où je faisais soixante doubles fautes, on revient de loin (rire). On continue d’es­sayer des choses. Face à Lajovic, j’ai servi moins fort pour essayer d’être plus précis. J’essaye. Et quand on taffe et qu’on a de la réus­site, c’est cool. »