« Je dois être prêt à gérer cette pres­sion, à vivre ce genre de moments et à apprendre à les gérer », décla­rait Carlos Alcaraz après s’être incliné dès son entrée en lice contre Tommy Paul au Canada en août 2022. Ce mardi, il va retrouver l’Américain dans d’autres dispo­si­tions mentales en huitièmes de finale du Masters 1000 de Miami.

Le jeune espa­gnol apprend vite et il a beau­coup travailler comme l’ex­plique son entraî­neur Juan Carlos Ferrero à l’ATP.

« Je ne pense pas que le fait que Carlos soit numéro 1 ou numéro 2 l’in­fluence trop dans sa façon d’aborder les matches. C’est vrai qu’au fur et à mesure que l’on monte en grade, on ressent souvent la pres­sion autour de soi, celle d’être un favori, de devoir gagner presque tous ses matches. Mais si Carlos a toujours cette idée en tête, son tennis n’est pas fluide. C’est pour­quoi nous avons essayé de nous concen­trer sur cet aspect de sa crois­sance afin que tout se passe bien sur le court. Je pense qu’il a retenu la leçon de son approche à Montréal, avec la pres­sion supplé­men­taire, surtout après ce qui s’est passé à l’US Open. Maintenant, Carlos joue beau­coup plus libre­ment et se concentre davan­tage sur son jeu que sur ce qui se passe autour de lui. Je pense que cela lui permettra de mieux jouer que la dernière fois contre Paul. »