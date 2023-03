22 victoires en 23 matchs (défaite en finale à Indian Wells contre Carlos Alcaraz). C’est le bilan excep­tionnel de Daniil Medvedev sur les cinq derniers tour­nois. De retour sous le feu des projec­teurs avec ces résul­tats, le numéro 5 mondial a parlé de l’at­ten­tion a fait quelques confi­dences à Tennis Channel après sa victoire sur Christopher Eubanks en quarts de finale du Masters 1000 de Miami.

« J’apprécie mais je ne suis pas quel­qu’un qui recherche la célé­brité ou beau­coup d’at­ten­tion, du moins c’est ainsi que je me vois. Si cela arrive, c’est parce que je joue bien au tennis. Sinon, je ne pense pas que j’ob­tien­drais cette célé­brité pour autre chose. Je suis heureux de jouer à ce niveau, de me faire de nouveaux fans dans le monde entier. Je pense que le soutien que j’ai reçu cette année a été incroyable, j’ai rencontré beau­coup de nouvelles personnes qui m’ap­portent de bonnes vibra­tions et une bonne énergie. Je suis très heureux de me consa­crer à ce sport. »

Il affron­tera son compa­triote Karen Khachanov pour une place en finale.