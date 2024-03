Invitée dans le dernier épisode du podcast de l’an­cienne numéro 1 mondiale en double Rennae Stubbs, l’ex‐9e mondiale Andrea Petkovic a expliqué pour­quoi selon elle Daniil Medvedev serait toujours (ou souvent) désa­van­tagé en termes de programmation.

« C’est malheu­reux mais même s’il rede­vient numéro 1 mondial, tant qu’il y aura Alcaraz et Sinner, il ne sera jamais la grande star. Il est dans la pire posi­tion, il est numéro 3 mondial et il a toujours été numéro 2 ou 3 mondial (numéro 1 pendant quelques semaines en 2022 égale­ment, ndlr), ce qui veut dire qu’il y a toujours une grande star au‐dessus de lui, programmé en prime time. C’était Djokovic, main­te­nant Sinner et c’était Alcaraz pendant un certain temps. Mais Daniil reste une star, donc vous le programmez sur un créneau où vous n’êtes pas sûr que les gens vien­dront. Mais parce que c’est Medvedev, ils vien­dront quand même. »