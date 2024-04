Jannik a été inter­rogé sur le fait qu’il était depuis sa tendre enfance loin de ses parents. Encore une fois, le joueur italien a eu une réponse plutôt limpide…

« Mes parents vont conti­nuer à vivre leur vie, et moi la mienne (sourire). Après cette année, mon père est venu à Indian Wells. Il y a trois ou quatre tour­nois où mes parents pour­raient venir, je pense notam­ment à Monaco, Rome et Vienne, et à la fin de l’année, j’es­père qu’ils vien­dront à Turin si je joue. Et c’est tout. Ils ne voya­ge­ront pas beau­coup, du moins jusqu’à présent. Je les connais, donc j’ai aussi grand‐mère et grand‐père, qui ont atteint un certain âge et dont ils veulent rester proches. Je n’ai donc pas eu beau­coup de temps avec eux. J’espère pouvoir me rattraper à l’avenir, mais pour moi, il est plus impor­tant qu’ils soient heureux. Je sais que je suis heureux. Et si je suis heureux, ils sont heureux »