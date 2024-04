Alors qu’il devait affronter Adrian Mannarino au premier tour du Masters 1000 de Monte‐Carlo, Arthur Fils s’est retrouvé ce lundi face au lucky‐loser Yannick Hanfmann (61e) suite au forfait de son compa­triote, malade. Et le jeune fran­çais ne pouvait pas mieux s’en sortir avec une large victoire acquise en une heure de jeu : 6–0, 6–2.

« C’est un peu bizarre parce que depuis deux jours, je ne m’en­traîne qu’avec des gauchers ! Là je me suis retrouvé à jouer avec un droi­tier, un grand serveur. On va dire que ça ne m’a pas trop dérangé parce que j’en ai bien parlé avec les coachs avant de jouer. Je suis arrivé avec des schémas assez clairs et je suis content de la pres­ta­tion », a déclaré le 36e mondial au micro d’Eurosport.

Il affron­tera Lorenzo Musetti pour une place en huitièmes de finale.