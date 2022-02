Ce jeudi 10 février se tenait la confé­rence de presse de présen­ta­tion du Masters 1000 de Monte‐Carlo, prévu 9 au 17 avril prochain, en présence du direc­teur du tournoi, Zeljko Franulovic, mais aussi du président de l’ATP, Andrea Gaudenzi.

Et forcé­ment, la ques­tion concer­nant la présence de Novak Djokovic a été évoquée. Très proba­ble­ment non‐vacciné et trop juste pour béné­fi­cier d’un certi­ficat de réta­blis­se­ment de la maladie, le numéro 1 mondial va devoir faire un choix à moins que les restric­tions concer­nant la vacci­na­tion soient modi­fiées d’ici‐là, ce qui est tout à fait probable.

En tout cas, Franulovic s’at­tend à un évène­ment avec la présence « du numéro 1 mondial Novak Djokovic, Rafael Nadal, Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas et d’autres joueurs du top 10 », avant d’ajouter : « Si Djokovic est en règle par rapport aux condi­tions sani­taires exigées par le gouver­ne­ment fran­çais, on sera ravi de l’ac­cueillir. Il faut qu’il soit en règle. Pour l’ins­tant, que je sache, il n’est pas vacciné. Dès qu’il sera en règle sani­taire par rapport aux règles gouver­ne­men­tales, on l’ac­cueillera à bras ouverts. »