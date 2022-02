À l’issue de sa victoire expresse face à Ivashka à Rotterdam, Stefanos Tsitsipas a confirmé en confé­rence de presse ce que tout le monde ou presque avait deviné. Présent aux côtés du Grec depuis le début de cette semaine aux Pays‐Bas, Thomas Enqvist, ancien 4e joueur mondial, a donc bel et bien intégré le staff du fina­liste en titre de Roland‐Garros.

« Enqvist est un ajout à mon équipe. Il a beau­coup d’ex­pé­rience sur la tournée et je le respecte beau­coup. La raison pour laquelle Thomas est là, c’est pour m’aider, me donner une autre pers­pec­tive et me donner des idées. Je suis là pour écouter tout ce qu’il me dit. Il y a vrai­ment une bonne énergie entre nous », a déclaré Stefanos qui a égale­ment précisé que son père, Apostolos, restait bien son entraî­neur principal.

C’est sans aucun doute une bonne initia­tive de la part de l’ac­tuel 4e mondial qui va pouvoir écouter un discours diffé­rent de celui qu’il entend depuis tout petit avec son paternel.