David Goffin est revenu sur le niveau proposé par Dan Evans et notam­ment sur l’idée qui n’est plus d’ac­tua­lité qu’il ne pouvait pas être perfor­mant sur terre battue : « Je le connais un peu parce que je l’ai vu en junior. Je l’ai vu plus jeune. Je voyais ses

chaus­settes rouges et la terre battue et je voyais qu’il n’aimait pas jouer sur cette surface. Avec la matu­rité, ces dernières années, il a pu mettre en place son jeu avec ses propres armes. Il n’y avait que lui qui ne croyait pas qu’il pouvait jouer sur terre battue. Maintenant, il est plus mûr, il a un jeu plus stable et il peut se battre et croire à la victoire. Il était le seul à ne pas y croire »