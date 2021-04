Casper Ruud a un vrai avan­tage par rapport aux autres joueurs sur cette édition Monte‐Carlo. Comme il l’ex­pliqué en confé­rence de presse, il est habitué à ce type de condi­tions météo­ro­lo­giques qu’il connait bien pour les avoir vécues chez lui en Norvège : « J’ai grandi dans des condi­tions comme celles‐ci au prin­temps et en automne en Norvège. Il fait géné­ra­le­ment frais. En été, il ne fait pas aussi froid heureu­se­ment, en Norvège, mais au prin­temps et au début de l’été il fait 12, 13, 14 degrés avec de la pluie. Je ne me suis pas entrainé beau­coup en Norvège ces dernières années. Je me suis « échappé » en Espagne pour avoir de bonnes condi­tions d’entrainement. Les joueurs du circuit ne sont pas trop habi­tués à ces condi­tions car géné­ra­le­ment on joue dans des endroits où il fait chaud, des grandes villes où il fait bon. C’est diffé­rent, c’est sûr. Mais comme j’ai grandi dans ces condi­tions, par rapport à d’autres joueurs, c’est un avan­tage. Fognini vient d’Italie, je suppose qu’il n’a pas beau­coup connu ces condi­tions. Moi, j’ai grandi « là‐dedans ». Mais je ne pense pas que ce soit la raison de ma victoire. J’ai essayé de ne pas y penser car cela pouvait être frus­trant. Nous sommes à Monte Carlo, on pouvait penser avoir 20° et du soleil, pas de vent. Ces derniers jours, il y fait froid, il y a eu du vent, c’est inat­tendu. J’aime ça jusqu’à présent »