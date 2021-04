Rafa n’est du genre à se morfondre, et c’est sûre­ment la bonne méthode pour repartir de l’avant : « Comme ce tournoi a été telle­ment impor­tant pour moi dans ma toute ma carrière, c’est toujours triste de perdre ici. J’ai raté l’opportunité de bien commencer cette saison de terre battue. Mais c’est comme ça. Je ne peux pas me plaindre. Ce n’est pas le moment. Quand on ne peut pas faire ce qu’il faut sur le court, on ne peut pas se plaindre. Je peux seule­ment aller à Barcelone et conti­nuer à m’entrainer, pour arranger ce que je n’ai pas su bien faire aujourd’hui. Je pense que mon revers n’a pas été assez bon aujourd’hui. J’ai fait beau­coup d’erreurs. Je n’ai pas su m’ouvrir le court avec mon revers. Ce sont des petites choses que je sais, mais qui sont diffi­ciles à expli­quer, des choses qui font une énorme diffé­rence sur le résultat et qui expliquent que je n’ai pas réussi aujourd’hui »