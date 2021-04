Si David Goffin s’at­ten­dait sûre­ment à retrouver Novak Djokovic en quarts après sa victoire contre Alexander Zverev, il défiera fina­le­ment Daniel Evans. Un soula­ge­ment pour le Belge mené 7–1 dans ses confron­ta­tions avec le numéro 1 mondial, même si la seule fois qu’il l’a battu était à Monte‐Carlo en 2017.

« On ne regrette jamais de ne pas devoir défier Djokovic… C’est comme ça. Cela a toujours été compliqué pour moi de jouer contre Novak. Et Evans a battu Novak. La situa­tion est diffé­rente main­te­nant. Je dois être réactif et saisir ma chance. Mais je dois jouer comme j’ai joué jusqu’à présent pour essayer de gagner. Ce n’est pas Novak, pas de regrets, au contraire. Evans est aussi un très bon joueur », a déclaré David Goffin en toute honnêteté.

A noter qu’il a perdu son seul match contre Evans à l’ATP Cup en 2020.