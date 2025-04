L’ancien joueur suisse s’est confié auprès de nos amis de l’Equipe car il connait très bien Marat Safin

« Les gens ont l’im­pres­sion que Marat n’est qu’un fêtard, un playboy. C’est tota­le­ment faux. C’est loin d’être un mec super­fi­ciel, on a eu plein de discus­sions sur le sens de la vie. Et puis Marat aime bien vivre des expé­riences. Et c’en est une de coacher Rublev. Revenir sur le circuit, ça devait le titiller. Il y a une certaine simi­li­tude dans leur façon de jouer, pour­suit Rosset. Il a une idée pour faire évoluer le tennis d’Andrey. Pour qu’il aille plus vers l’avant, notam­ment. Bien sûr, Marat sait que d’autres lui ont déjà conseillé ça » a expliqué le Suisse.

Andrey Rublev affron­tera Gaël Monfils pour son entrée en lice, un match qui risque d’en­flammer le rocher monégasque.