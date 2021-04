Solide vain­queur de Federico Delbonis (6–1, 6–2) pour son grand retour sur terre battue, Rafael Nadal a tenu une posi­tion très claire en confé­rence de presse concer­nant la situa­tion sani­taire actuelle. Si plusieurs joueurs comme Rublev, Medvedev ou encore Schwartzman se sont montrés prudents concer­nant le vaccin contre le Covid‐19, le Majorquin, lui, est un vrai partisan d’une vacci­na­tion de masse afin d’ou­blier rapi­dem­ment cette période.

« La seule façon de sortir de ce cauchemar est la vacci­na­tion. Notre respon­sa­bi­lité en tant qu’êtres humains est de l’ac­cepter. Je sais qu’il y a un pour­cen­tage de personnes qui souf­fri­ront d’ef­fets secon­daires, mais les effets du virus sont pires. Si on me donne cette chance, je me ferai vacciner », a déclaré l’Espagnol qui devra en revanche attendre son tour car son pays a adopté un calen­drier pour vacciner les personnes à risque et les athlètes, pour l’ins­tant, ne sont pas une priorité.