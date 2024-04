Comme l’on s’y atten­dait, le duel a été tendu entre Sinner et Rune. On est loin de l’am­biance cordiale entre Alcaraz et l’Italien.

En effet, le Danois, toujours aussi nerveux est souvent sur la corde raide, tente toujours le coup dur pour impres­sionner son adver­saire. Si menta­le­ment le décor était planté, sur le court c’est presque pareil tant les deux joueurs proposent un jeu puis­sant, précis. Pas de place pour les bons senti­ments et l’idée est souvent de déborder son adver­saire le plus rapi­de­ment possible. Au premier set, c’est Sinner qui a trou­vait la clé en brea­kant assez vite et puis petit à petit les débats s’équilibraient.

La deuxième manche était plus qu’in­dé­cise et le public italien pous­sait telle­ment son poulain que Rune, à 5 partout, mettait le feu aux poudres en deman­dant un peu plus de silence et de respect.

Averti, il allait parler à l’ar­bitre avant de s’as­seoir sur son banc en atten­dant la fameuse discus­sion avec le super­vi­seur. Dans son coin, Jannik restait stoïque, obte­nait trois balles de break sans les convertir. On allait donc avoir droit un tie‐break.

Dans ce jeu décisif, la tension était vrai­ment à son maximum, Sinner menait 6 à 4 et obte­nait donc deux balles de match avant de céder face à un Rune galva­nisé. Le match était relancé.

Holger pouvait bomber le torse, il s’of­frait une manche déci­sive face au meilleur joueur du monde en 2024.

Hélas, pour le Danois, son service le trahis­sait au plus mauvais moment, à 3–4, et c’est sur une double faute qu’il cédait sa mise en jeu. Sérieux et appliqué, Jannik n’en deman­dait pas tant : 6–4, 6–7(6), 6–3, en 2h40 de jeu.

Le voilà en demi‐finale où il affron­tera un excellent Stefanos Tsitsipas.