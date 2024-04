Vainqueur de son 3ème trophée à Monte‐Carlo, Stefanos Tsitispas était très heureux d’au­tant qu’il avait besoin de se rassurer après quelques « ratés » depuis le début de la saison.

« Énormément ! J’en avais besoin énor­mé­ment ! Surtout après les mois diffi­ciles que j’ai traversés dans la deuxième moitié de 2023 et jusqu’à main­te­nant. J’ai eu des moments diffi­ciles, donc arriver ici et gagner le titre était inat­tendu, c’est venu natu­rel­le­ment. Gagner le tournoi trois fois est quelque chose que je n’aurais jamais imaginé. Quand je l’ai gagné la première fois, j’ai trouvé la sensa­tion extra­or­di­naire et ce tournoi était très spécial pour moi. Mais obtenir la Sainte Trinité, pour ainsi dire, c’est quelque que chose que je garderai précieu­se­ment dans ma mémoire et je vais profiter à fond du moment (sourire) »