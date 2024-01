S’il a donné tout ce qu’il pouvait chez lui, à Montpellier, Richard Gasquet a fini par s’in­cliner en deux sets face au jeune qualifié Pablo Llamas Ruiz (7–6[6], 7–5), 152e mondial, qui remporte sa deuxième victoire sur le circuit ATP seulement.

Dans des propos rapportés par L’Equipe après sa défaite, le Français de 37 ans s’est montré lucide mais pas découragé.

« Pour l’ins­tant, je sais que je vais à Marseille la semaine prochaine, mais je ne vois pas au‐delà. Forcément, quand tu perds des points ce n’est pas la même chose. Mais c’est le jeu qui veut ça. Tu gagnes, tu montes. Tu perds, tu descends. Pour l’ins­tant je ne mérite pas d’être plus haut que 130e. C’est le tennis, je vais essayer de remonter, mais je suis à cette place‐là. Je vais faire le maximum dès Marseille pour essayer de remonter. L’idée est d’être meilleur la semaine prochaine. La vérité d’une semaine n’est pas forcé­ment celle de la prochaine. Mais je ne me suis pas très bien entraîné la semaine dernière… ça va vite. Je n’ai pas de marge parti­cu­lière, j’étais lent. On peut gagner en étant comme ça, mais je n’y suis pas arrivé. »