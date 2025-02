« On a vu avec Murray à Wimbledon et Nadal à Malaga que les fins de carrières ne sont jamais faciles. Ce n’est vrai­ment pas évident… », avait fait remar­quer Richard Gasquet sur RMC en décembre dernier.

Dans des propos rapportés par L’Equipe après sa dernière parti­ci­pa­tion au tournoi de Montpellier, le Français a encore évoqué l’in­cer­ti­tude autour des fins de carrière.

« Il faut savoir s’ar­rêter, c’était le moment de le faire. C’est la vie qui veut ça. J’ai déjà tiré assez loin les choses à quasi­ment 39 ans. Mais le public était là et c’était une belle fin. La fin, on ne sait jamais comment elle sera. On a vu avec certains joueurs, derniè­re­ment, que le niveau n’était pas toujours là. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Ce n’est pas passé, mais j’ai eu la fin que je voulais en jouant un bon tennis devant du public, mes amis et ma famille. Rien que pour ça, c’est réussi », a déclaré Richie qui prendra offi­ciel­le­ment sa retraite après Roland‐Garros au prin­temps prochain.