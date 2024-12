Richard Gasquet mettra un terme à sa carrière à Roland‐Garros en 2025. Invité du « Super Moscato Show » ce lundi sur RMC, le Français a évoqué ses attentes pour ses derniers mois en tant que joueur de tennis.

« J’aimerais jouer l’Open d’Australie, puis Montpellier. J’espère ensuite Marseille, Monte‐Carlo et finir sur Roland‐Garros. Je suis motivé pour bien jouer. J’essaie de faire le maximum pour avoir un bon niveau. Tu sais que les fins de carrières ne sont jamais faciles. On l’a vu avec Murray à Wimbledon et avec Rafa à Malaga. Ce n’est jamais évident. J’espère de mon côté réussir de belles perfor­mances et me faire plaisir »