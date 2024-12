Début décembre en pleine inter­saison, Novak Djokovic a fait le dépla­ce­ment jusqu’en Argentine à Buenos Aires pour parti­ciper au tout dernier match de Juan Martin Del Potro et ainsi lui offrir des adieux dignes de ce nom.

Dans le dernier épisode de son podcast, « Served with Andy Roddick », dont les propos sont relayés par Tennis Uptodate, l’an­cien numéro 1 mondial a souligné la classe de Nole.

« Mais quel geste ! Il a simple­ment dit : ‘je vais faire ça pour toi parce que je te respecte’. Nous avons tous de l’empathie pour Juan Martin et ce qu’il a enduré avec ses bles­sures. Novak s’est donc envolé pour l’Argentine et a joué une soirée d’adieu devant 15 000 personnes pour l’un des joueurs les plus aimés de ce sport. Novak n’en a rien retiré person­nel­le­ment, il s’agis­sait simple­ment d’un acte de gentillesse, et il faut le féli­citer pour cela, même si ce n’est pas surpre­nant de sa part ».