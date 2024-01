Gaël Monfils va déci­dé­ment devoir s’accrocher cette année. Tous les matches sont durs pour le joueur de 37 ans.

Pour son entrée en lice au tournoi de Montpellier, Gaël était opposé à l’Italien Flavio Cobolli, tombeur de Jarry à l’Open d’Australie.

Après une bataille farouche de presque 1h30 dans le premier set, le Français parve­nait à remporter le tie‐break 10 points à 8.

Mais derrière, les efforts intenses de la première manche se sont ressentis, et l’Italien, de 16 ans le cadet de son adver­saire, était bien plus frais physiquement.

Il a fini par prendre le deuxième set 6–3, avant qu’un Monfils épuisé s’effondre dans le troi­sième set, pour une victoire finale de Cobolli (8)6–7, 6–3, 6–0 en 2h40.

Gaël, qui a de plus en plus de mal à enchaîner les matches et les tour­nois, va devoir serrer les dents pour atteindre l’objectif Jeux Olympiques !