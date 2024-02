Jannik Sinner était de retour en Italie aujourd’hui, après sa victoire dimanche à Melbourne.

La « star » était très attendue, et a donné cet après‐midi une confé­rence de presse orga­nisée par le fédé­ra­tion de tennis italienne. L’occasion pour le Transalpin de parler dans sa langue natale, et d’évo­quer certaines choses dont il n’avait pas forcé­ment fait part depuis dimanche.

Il a entre autres parlé de sa rela­tion parti­cu­lière avec Monte‐Carlo, où il réside depuis 2020. Il s’en­traî­nait déjà bien avant à Bordighera, ville italienne toute proche de la fron­tière fran­çaise et de Monaco.

« Je me sens chez moi à Monte‐Carlo. Ce que j’adore là‐bas, c’est qu’il y a plein de joueurs avec qui s’en­traîner, et en plus, les instal­la­tions sont opti­males. J’y suis heureux et j’ai une vie normale, je peux aller au super­marché sans problème. »