Hurkacz : « J’ai de la chance d’avoir remporté toutes mes finales »

Tombeur de Casper Ruud en demies, Hubert Hurkacz s’offre le droit de disputer une sixième finale sur le circuit ATP. Il a remporté les cinq premières dont l’une déjà dans la caté­gorie Masters 1000 à Miami, en mars 2021 face à Jannik Sinner.

C’est donc avec confiance qu’il aborde ce match pour le titre dimanche face à Pablo Carreno Busta même s’il reste prudent.

« J’ai de la chance d’avoir remporté toutes mes finales. Même si dimanche sera un match tota­le­ment diffé­rent. Ce sera sans aucun doute la finale la plus compli­quée et la plus diffi­cile que j’ai eue à jouer jusqu’à présent. Je vais essayer de donner le meilleur de moi‐même, de jouer de la meilleure façon et d’être le mieux préparé physi­que­ment que possible. »