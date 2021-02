Les finales se suivent et se res­semblent pour le joueur cana­dien Félix Auger Alliasime. Face à Dan Evans, il n’a pas vrai­ment exis­té et s’in­cline comme en deux manches : 6–2, 6–3. Cette défaite confirme donc son « syn­drome » quand il s’a­git de se battre pour sou­le­ver le tro­phée. Cela ne remet pas en cause la valeur du joueur bien sûr mais la série est assez longue pour entre­prendre un tra­vail spé­ci­fique. On connait bien cette « mala­die » en France puisque Julien Benneteau détient le triste record de dix finales per­dues et 0 titres sur le circuit.

7. Encore raté… Félix Auger‐Aliassime a dis­pu­té sa 7ème finale sur le cir­cuit ATP, pour autant de défaites. Dans l’ère Open, seuls trois joueurs ont fait « pire » :



🇫🇷 Julien Benneteau (0/10, jamais titré)

🇺🇸 Pat Dupre (0/9)

🇫🇷 Cédric Pioline (0/9)

🇨🇦 Félix Auger‐Aliassime (0/7) pic.twitter.com/qCP8OPgFW6 — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) February 7, 2021