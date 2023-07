Intimidé par les plus grands joueurs de tennis, Kevin Anderson s’est fait violence il y a quelques mois lors­qu’il a croisé par hasard Roger Federer à Newport, alors que le Sud‐Africain venait de taper la balle pour la première fois depuis un long moment.

Dans des propos rapportés par l’ATP, le double‐finaliste en Grand Chelem est revenu sur cette discus­sion impor­tante voire même déci­sive avec le Suisse.

« J’ai fini par avoir une grande conver­sa­tion avec Roger et pour la première fois, je me suis senti vrai­ment à l’aise et j’ai eu une conver­sa­tion normale. C’était fasci­nant de l’écouter, lui qui est sans doute le meilleur joueur de tous les temps en termes de frappe de balle, et d’en­tendre ce qu’il avait à dire, c’était une expé­rience vrai­ment cool. Je pense qu’a­vant cela, je me disais que je devrais peut‐être revenir », a expliqué Anderson, opposé au Canadien Gabriel Diallo (141e) ce mardi au 1er tour de l’ATP 250 de Newport.