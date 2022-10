Actuellement à Nur‐Sultan où il s’ap­prête à disputer un huitième de finale face à Emil Ruusuvuori, Daniil Medvedev s’est souvenu de son premier tournoi au Kazakhstan, un Challenger alors qu’il n’avait que 20 ans. Il en a profité pour dire à quel point son compor­te­ment a changé en l’es­pace de six ans.

« J’étais sans aucun doute beau­coup plus fou sur le court. Beaucoup de gens ne le croient pas. Je voulais gagner, je voulais grimper dans les clas­se­ments à ce moment‐là. Dans la vie, j’étais plutôt facile à vivre, comme je pense l’être encore. J’aimerais penser que la célé­brité et la fortune ne m’ont pas du tout influencé, mais il y aura toujours des gens autour de moi qui, si vous leur demandez, diront : ‘Il a peut‐être changé un peu’. J’essaie d’être honnête avec moi‐même, ce qui n’est pas toujours facile pour les autres. Dans la vie, il y a toujours des gens qui aiment ce que vous faites et d’autres qui n’aiment pas », a déclaré le Russe dans des propos rapportés par l’ATP.