Comme à son habitude, Gilles Simon n’a pas manié la langue de bois et a répondu avec beaucoup de franchise concernant plusieurs questions liées à l’actualité du tennis et notamment sur la dernière sortie de Bublik sur l’idée qu’il ne jouait que pour l’argent : « Je ne crois pas Bublik. En plus, je le connais bien. Il est tout le temps sur les courts, il est joueur. Après si cela est vrai, à chacun sa motivation, mais franchement cela ne colle pas avec le personnage. De toute façon, le fait de devenir professionnel se construit quand on est jeune. Je me souviens avoir eu une discussion avec des gymnastes à l’INSEP. Au départ, ils voulaient juste devenir les meilleurs de leur discipline car ils aimaient ça alors même que jeune ils ne savaient pas que ce sport ne générait pas des revenus importants »

De votre envoyé spécial à Marseille