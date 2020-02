Stefanos Tsitsipas (6e) s’est montré trop solide pour Félix Auger-Aliassime (18e), battu pour la cinquième fois en cinq finales ATP. Le natif d’Athènes a fait respecter son rang lors de cette finale de l’Open 13 Provence de Marseille en battant, en deux manches, le Canadien de 19 ans : 6-3, 6-4 en 1h25. Plus régulier sur sa mise en jeu et surtout plus complet que son adversaire, notamment au filet, Tsitsipas, tenant du titre, est parvenu à conserver son bien dans la cité phocéenne et rejoint au palmarès le Suisse Marc Rosset (1993 et 1994) ainsi que le Suédois Thomas Enqvist (1997 et 1998). Par ailleurs, il remporte le 5e trophée de sa jeune carrière et semble enfin avoir lancé sa saison 2020. Rendez-vous mardi à Dubaï où il affrontera Pablo Carreno-Busta en seizièmes de finale.

🏆TSITSIPAS THE CHAMP 🏆 pic.twitter.com/Y67anPWzKy — Open 13 Provence (@Open13) February 23, 2020