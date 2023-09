21 jours exac­te­ment après sa défaite en demi‐finales de l’US Open contre Daniil Medvedev, Carlos Alcaraz a repris la compé­ti­tion par une victoire contre Yannick Hanfmann (6−4, 6–3) au premier tour de l’ATP 500 de Pékin.

Le double lauréat en Grand Chelem a été parti­cu­liè­re­ment surpris par sa popu­la­rité en Chine.

« Honnêtement, dès l’échauf­fe­ment, tout le stade criait mon nom, me soute­nait. Beaucoup d’entre eux hurlaient en espa­gnol : ‘Vamos, Carlitos’. C’était génial, je ne m’y atten­dais pas », a déclaré le double lauréat en Grand Chelem.

Carlos Alcaraz attire tous les regards même lors des séances d’en­traî­ne­ment où les tribunes sont pleines :

When you come to a country for the 1st time but find your­self already SO popular.



Alcaraz : « Honestly since the warm‐up, it was full court screa­ming my name, suppor­ting me. A lot of them screa­ming in Spanish, saying Vamos, Carlitos. It was great, some­thing I didn’t expect. » pic.twitter.com/O9BZOdx4sT