Déjà idole à 21 ans de beau­coup de ramas­seurs de balles, Carlos Alcaraz a répondu à une ques­tion à ce sujet en confé­rence de presse avant sa finale de l’ATP 500 de Pékin contre Jannik Sinner : « Lorsque j’ai inter­rogé les ramas­seurs de balle, plus de 80 % d’entre eux vous ont désigné comme leur joueur préféré. Que penses‐tu de ta popu­la­rité auprès d’eux ? »

« Honnêtement, c’est super d’avoir beau­coup de gens qui me soutiennent. Je suis content que les ramas­seurs de balles me soutiennent. Pour moi, c’est toujours formi­dable. J’essaie de les inspirer d’une très bonne manière, dans mon compor­te­ment et dans ma façon de jouer, dans ma façon d’aborder chaque match. Quand je les vois dans les parages, j’es­saie de discuter avec eux. J’ai passé de bons moments avec eux. Pour moi, c’est une bonne chose et je suis heureux de le savoir. »