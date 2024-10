Dans des propos rapportés par Ubitennis, Jannik Sinner a évoqué l’am­biance et l’at­mo­sphère à Pékin après sa victoire contre la surprise chinoise Bu en demi‐finales de l’ATP 500 chinois.

« Je dois dire que j’ai été très surpris parce que le public s’est montré très correct. Il y avait une bonne ambiance et c’était un plaisir de jouer là‐bas, de parti­ciper à ce match. Je savais que le deuxième set serait un combat diffi­cile et c’est exac­te­ment ce que le public espé­rait : un bon match. Lorsque j’entre sur le court, en parti­cu­lier lors des séances du soir, je me sens toujours honoré parce que ce sont des occa­sions spéciales, quel que soit l’en­droit où l’on se trouve ou le moment où l’on joue. Il est évident que si votre adver­saire vient de chez vous, le jeu est un peu diffé­rent. Mais le public a été vrai­ment très chaleu­reux », a déclaré le numéro 1 mondial qui retrou­vera Carlos Alcaraz ce mercredi pour une finale de rêve.