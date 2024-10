Battu mardi en finale de l’ATP 500 par son compa­triote Arthur Fils, malgré une balle de match en sa faveur, Ugo Humbert va vite devoir tourner la page car le Masters 1000 de Shanghaï démarre ce mercredi (2 au 13 octobre).

« Je pars demain ce mercredi. On joue dès vendredi. Ça enchaîne direct. Putain c’est dingue ce tennis, ça ne s’ar­rête jamais ! Chaque semaine, tu es avec ta valise et tu repars. C’est épui­sant. Quand j’ai gagné Dubaï (en mars), j’ai à peine eu le temps de célé­brer. Là Arthur, dans trois jours il est sur le court et c’est reparti. C’est un truc de fou », a déclaré le numéro 1 trico­lore dans des propos recueillis par L’Equipe.

Bonne nouvelle, les deux joueurs fran­çais béné­ficie d’un bye au premier tour en raison de leur statut de tête de série.